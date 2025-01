Spazionapoli.it - Napoli, si insiste per Garnacho: call in giornata! Cosa filtra sul difficile acquisto

Leggi su Spazionapoli.it

CalciomercatoUltimissime – Prevista inunaper Alejandro, obiettivo da settimane per il mercato di gennaio. Eccosull’operazione Per il calciomercatoultimissime arrivano su Alejandro. L’attaccante del Manchester United resta uno dei grandi obiettivi degli azzurri, che non hanno ancora chiuso l’operazione per via delle richieste altissime fatte dai Red Devils in queste settimane. L’argentino rappresenta il nome ideale per Antonio Conte, ma vanno tutelate anche le casse del club, che non vuole sperperare i 75 milioni incassati con Kvaratskhelia.Ecco, dunque, che la trattativa si è protratta così a lungo. Ilha aperto anche alla pista Adeyemi, ma non solo. Il direttore sportivo Giovanni Manna, prima della Juventus, ha dichiarato di essere in corsa anche per altri obiettivi.