"Modello Selva per salvare altre scuole"

Mattinata di gioia e brindisi perMalvezzi. Proprio qui, ieri, si è tenuto l’open day della scuola che cittadini, Comune e Regione stanno difendendo dal rischio di chiusura. Una scuola che, grazie a questo impegno, dovrà anche rilanciata grazie al progetto educativo messo in campo dalla Regione. A parlare dell’iniziativa, a cui ha preso parte, è l’assessora regionale a Scuola e Politiche per l’infanzia, Isabella Conti: "Ho avuto l’onore di partecipare all’open day della scuola di, una realtà che rappresenta un simbolo di resistenza e rinascita per tutta la nostra regione. Questa scuola è stata salvata grazie all’impegno della Regione, al lavoro del sindaco Bruno Bernardi e, soprattutto, alla mobilitazione del comitato genitori. È proprio grazie al comitato genitori che ho potuto conoscere la situazione critica della scuola die intervenire per trovare una soluzione.