Mister Movie | Eva Grimaldi incidente in cucina al Grande Fratello il video della caduta

Momenti di tensione nella casa deldurante una tranquilla cena tra gieffini. Protagonista dell’accaduto è stata l’attrice Eva, vittima di una rovinosamentre tornava dallacon un bicchiere di vetro in mano.Evacade alTutto è successo in pochi istanti. Mentre i concorrenti erano seduti a tavola, lasi è alzata per prendere qualcosa in. Durante il tragitto di ritorno, l’attrice è scivolata, cadendo con il bicchiere in mano. La prima a notare l’è stata Pamela Petrarolo, che ha esclamato preoccupata: “Oddio Eva, non puoi capire, è volata con il bicchiere di vetro in mano!”.Evapic.twitter.com/48WLvyl7ts— (@archiviococco) January 25, 2025La reazionecasaclass="wp-block-heading">Gli altri concorrenti si sono subito alzati per verificare le condizioni di Eva e aiutarla a rialzarsi.