Miracolo in ospedale | salvata così la vita di una bimba di 8 anni un gesto emozionante

Un interventos, un eccezionale trapianto di fegato pediatrico all'Molinette della Città della Salute di Torino. Unatorinese di soli 8 mesi di età ha ricevuto il fegato di un bimbo deceduto a 5 mesi. La piccola era affetta fin dalla nascita da una grave malformazione, nota come atresia delle vie biliari, ed era stata sottoposta nel mese di luglio scorso, a 2 mesi di, all'intervento a intento riparativo di porto-entero-anastomosi secondo Kasai, presso la Chirurgia pediatrica dell'Infantile Regina Margherita di Torino. Come spiegato dall'Agi, il flusso della bile dal fegato verso l'intestino non è ripreso e il fegato della bambina è andato inesorabilmente incontro all'evoluzione in cirrosi epatica.