Microsoft e Oracle tagliano fuori Musk dalla corsa per TikTok

La grande società informatica americanae il colosso della tecnologiasi starebbero contendendo una parte delle quote diche Donald Trump vorrebbe che rientrassero in mani statunitensi, in modo da soddisfare i requisiti della legge bipartisan che ha giudicato il social cinese pericoloso per la sicurezza nazionale.L’operazione, che riguarderebbe soltanto le attività dinegli Usa, dovrebbe risolvere il contenzioso con ByteDance, l’azienda cinese proprietaria del social. Sembra essere tagliatodall’operazione Elon, tra i consiglieri più ascoltati del nuovo presidente e proprietario di X.ci riprova perSecondo quanto riportato da Npr, network che riunisce oltre mille radio statunitensi, l’azienda di telecomunicazionistarebbe trattando l’acquisto di