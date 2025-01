Juventusnews24.com - Juve Benfica sarà importantissima, i bianconeri si giocano la testa di serie ai playoff: ecco cosa serve

di RedazionentusNews24aiper qualificarsi comediai: i dettagliL’ultimo match di questa prima fase della nuova Champions Leaguemolto importante per lache è già sicura di potersi giocare iper conquistare un posto agli ottavi. La sfida contro ildecreterà la posizione finale in classifica e, di conseguenza, si capirà l’avversaria dei.Non solo. Se isi classificheranno tra il 9° e il 16° posto nella fase campionato, saranno teste die avranno la possibilità di giocare il ritorno all’Allianz Stadium. Se ifiniranno tra il 17° e il 24° posto l’andata si giocherà in casa con ritorno in trasferta.Leggi suntusnews24.com