Il Vostro Amichevole Spider-Man di quartiere | una clip rivela come Peter ha ottenuto i suoi poteri

Leggi su Cinefilos.it

Il-Man di: unahaLa serie Il-Man diarriverà tra pochi giorni su Disney+ e, in questa primadella serie Marvel Animation, il giovaneParker acquisisce iincredibilidi Uomo Ragno!La Midtown High è stata distrutta e mentrefa la conoscenza di Nico Minoru, un ragno gli sale sulla schiena e gli morde la nuca. Le differenze con il fumetto sono lampanti: non siamo nel corso di una mostra scientifica e il ragno lo morde sul collo e non sulla mano. Tuttavia, questa scelta rispecchia quanto accaduto in The Amazing-Man del 2012, doveviene morso lì mentre parlava con Gwen Stacy.È interessante notare che il ragno sembra scappare sullo zaino di un altro studente; potrebbe essere Miles Morales o un altro personaggio che acquisirà le proprie spettacolari abilità? Bisognerà aspettare e vedere.