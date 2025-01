Sport.quotidiano.net - Fazzini ispira, Esposito si perde . Colombo, un gol da bomber vero

Leggi su Sport.quotidiano.net

Vasquez 5 Indecisione che può costare caro nel primo tempo, poi il gol sotto le gambe. Si riscatta parzialmente con un bell’intervento su Odgaard nella seconda frazione e su Beukema. Gli errori però restano. Goglichidze 5,5 Fa il compitino senza strafare. Ismajli 6,5 Non ha troppi affanni, sia Dallinga che Castro oggi sono poca roba. Viti 6 Anche per lui partita ordinata e senza fronzoli, punta a non strafare. Gyasi 6 Prova a mettere in difficoltà Lykogiannis, gioca ordinato, ma gli manca il guizzo. Grassi 5,5 Tanto lavoro sporco, ma a volte fatica a imporsi. Henderson 5,5 Deve fare i conti con il centrocampo e gli esterni rossoblù, un giallo ne penalizza il rendimento, ma ringhia tanto in mezzo. Pezzella 5,5 Corre tanto sulla sua fascia dove si trova a fare i conti con gli esterni rossoblù.