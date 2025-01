Ilrestodelcarlino.it - Donnarumma evita il peggio, Prestia insuperabile

Klinsmann 6. Vola su Benali e sventa, poi si deve arrendere al tocco ravvicinato di Favilli. Anche nella ripresa un paio di tuffi ben assestati per legittimare la sufficienza piena. Ciofi 6,5. Una bella diagonale ed un salvataggio su Obaretinno il raddoppio barese nel secondo tempo. Dietro non deraglia mai, si vede poco in avanti, ma in dieci contro undici difficile pretenderlo.7. Massiccio e sempre ben piazzato, Favilli è un armadio, ma lui regge l’urto senza scomporsi.. Mangraviti 5,5. Favilli gli ruba il tempo e fa centro. Il resto lo fa come sempre bene, ma la macchia rimane bella grossa. Adamo 6. Becca subito un giallo – era in diffida, salterà la gara di Catanzaro – che comunque non ne frena l’ardore. Partecipa con Tavsan al pasticcio a centrocampo che dà il via all’azione del gol barese, finisce a fare il terzino per contenere le scorribande di Tripaldelli.