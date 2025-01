Ilgiorno.it - Davide Simonetta, il re Mida del pop: a Sanremo in gara con 5 canzoni

Mai così tante, mai così tanto. Sono cinque leche, affermatissimo produttore, compositore, arrangiatore di brani di grande successo ha preparato per l’ormai prossimo Festival di. Cinquefirmate dall’artista cremasco, secondo solo a Federica Abbate che ne firma sette e due in più rispetto alla passata edizione, dove ne schierava tre tre e dove era arrivato terzo, firmando la hit “Sinceramente“ di Annalisa. Quest’annoha lavorato con Francesco Gabbani con il quale ha prodotto “Viva la vita“, Achille Lauro con “Incoscienti Giovani“, Elodie con “Dimenticarsi“ alle 7, che risulta già superfavorita, Francesca Michielin con “Fango in paradiso“ e Rocco Hunt con “Mille vote ancora“. Un gran lavoro che lo ha lasciato esausto ma molto soddisfatto. Andrà aper le esibizioni delle sue? "No, ormai sono dieci anni che assisto al Festival, ma quest’anno ho deciso di restare a casa”.