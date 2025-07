Tomiyasu svincolato possibile occasione per il Napoli? Le valutazioni sul terzino

Il mercato del Napoli si infiamma con la possibile acquisizione di Takehiro Tomiyasu, il talentuoso terzino giapponese svincolatosi dall’Arsenal. Dopo quattro anni in Premier League e un’ultima stagione segnata da infortuni, il suo arrivo a parametro zero rappresenterebbe una grande occasione per rafforzare la difesa partenopea. Analizziamo i dettagli di questa intrigante possibilità di mercato.

Il terzino destro giapponese si è svincolato dall’Arsenal e ora potrebbe trasformarsi in un’occasione di mercato per i partenopei: i dettagli sul possibile colpo a parametro zero Nella giornata di ieri, 4 luglio, Takehiro Tomiyasu si è svincolato consensualmente dall’Arsenal dopo 4 anni dal suo approdo in Premier League. Il difensore giapponese ha deciso di lasciare i Gunners dopo aver saltato completamente l’ultima stagione per un’operazione al ginocchio destro. Un secondo intervento, necessario per sperare di poter tornare nelle migliori condizioni possibili. Tanta sfortuna per il 26enne, che nel 2021 si è trasferito dal Bologna all’Arsenal per circa 18 milioni di euro. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Tomiyasu svincolato, possibile occasione per il Napoli? Le valutazioni sul terzino

In questa notizia si parla di: svincolato - tomiyasu - possibile - occasione

L'ex Bologna Takehiro Tomiyasu è ufficialmente svincolato dopo la risoluzione con l'Arsenal #Calciomercato #transfers Vai su X

David esce? , Tomiyasu entra ? Così la lista degli svincolati aggiornata. Vestitevi da DS e fate la vostra pescata. Nei commenti il vostro nome Vai su Facebook

Un ex Bologna rimane senza squadra: ve lo ricordate?; Ex rossoblù, Tomiyasu rimane svincolato: ufficiale la risoluzione con l’Arsenal; Arsenal, risolto il contratto di Tomiyasu: il giocatore adesso è svincolato.

Tomiyasu svincolato, possibile occasione per il Napoli? Le valutazioni sul terzino - Il terzino destro giapponese si è svincolato dall’Arsenal e ora potrebbe trasformarsi in un’occasione di mercato per i partenopei: i dettagli sul possibile colpo a parametro zero Nella giornata di ier ... Da informazione.it

Il Milan potrebbe valutare Tomiyasu: perché Tare potrebbe considerare l’affare - Il Milan potrebbe valutare Tomiyasu: perché Tare potrebbe considerare l’affare. Scrive notiziemilan.it