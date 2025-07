Noa Lang – Napoli novità super | riguarda le visite e l’annuncio

Il Napoli si prepara a infiammare i cuori dei tifosi con l’arrivo di Noa Lang, pronta a scrivere un nuovo capitolo di successo. Dopo le visite mediche e l’annuncio ufficiale, il talento olandese si appresta a indossare la maglia azzurra, portando energia e ambizione al team. Un affare voluto da Antonio Conte, che mira a rafforzare ulteriormente la rosa. L’attesa è finita: un nuovo protagonista sta per entrare in scena…

Arrivano super novità per quel che riguarda Noa Lang al Napoli, con la notizia sulle visite mediche e l'annuncio ufficiale del suo arrivo. Il Napoli è ad un passo dal prendere Noa Lang dal PSV Eindhoven, per una cifra attorno i 28 milioni di euro più bonus e un contratto fino al 2030 da 2,5 milioni all'anno. Un affare importante voluto fortemente da Antonio Conte, che avrà a disposizione l'effettivo sostituto di Khvicha Kvaratskhelia. Un arrivo soltanto rimandato, visto che l'olandese fu a un passo dal Napoli già nello scorso gennaio, ma che ora, finalmente, s'ha da farsi.

