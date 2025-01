Liberoquotidiano.it - Clamoroso, Carlo Verdone va in esilio: si rifugia a Nizza per colpa del politicamente corretto

Vita datrasloca in Europa. La quarta stagione della acclamata serie sulla vita (romanzata) diche sarà distribuita in autunno (come la seconda e la terza) sulla piattaforma Paramount+, comincia infatti su un set ambientato a, dovesi autocostringe a una sorta di, lontano dall'Italia, per espiare ladi aver violato le implacabili regole del politically correct. Il misfatto era avvenuto proprio sul palco del Festival di Sanremo da lui stesso diretto al culmine della terza stagione e dal quale dovrà fuggire, sommerso dai fischi e da un'ondata di shit-storming che lo renderà bersaglio del popolo social quanto mai giudicante e incattivito. È questo il filo rosso che unisce il terzo e quarto appuntamento (che dovrebbe essere quello finale) con la serie di anno in anno sempre più amata e acclamata grazie alla romanità bonaria del protagonista-regista autore,che si conferma avvezzo a una spontaneità che lega sempre di più la sua vita dentro e fuori dal set.