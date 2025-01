.com - Basket B nazionale / Trasferta ancora amara per la Ristopro: vince San Severo 72-66

Senza Centanni e Raucci, i cartai vengono bruciati nel finale dopo 30’ in equilibrio. Fabriano perde uno scontro diretto, ma la differenza canestri no per il +12 dell’andataVALLESINA, 26 gennaio 2025 – Lanon si sblocca ine cede nel finale a San72-66.Priva degli infortunati Centanni e Raucci, la squadra di Niccolai disputa una buona prestazione per tre quarti, poi nel finale cala di tono e torna a fare i conti con i consueti problemi offensivi.Di buono per i cartai c’è la difesa dello scontro diretto contro un’altra squadra in lotta per la salvezza: Sansi avvicina a -2 in classifica, ma Fabriano conserva il vantaggio in caso di arrivo a pari merito perché all’andata vinse di 12 punti. Eppure, nel finale si stava concretizzando la beffa, perché un paio di fischi contestati avevano intricato la situazione, con Sanche si era ritrovata in doppia cifra di vantaggio e con la palla in mano a seguito del quinto fallo di Gnecchi e poi dell’espulsione di Dri per il secondo fallo antisportivo di serata.