Juventusnews24.com - Ambrosini allarma: «Kolo Muani non ha inciso in maniera significativa. E su Cambiaso c’è un grande dubbio»

di Redazione JuventusNews24su quei bianconeri dopo la sconfitta della Juventus in casa del Napoli: ecco che cosa ha detto a DaznDopo il fischio finale di Napoli Juve, così Massimoha analizzato a Dazn il 2-1 nel match della 22esima giornata di Serie A.LE PAROLE – «bel gol, ma non puoi dire che hain. Vlahovic? Mi aspettavo un po’ di minuti in più.non è più quello che era prima dell’infortunio, c’è da capire se per il mercato o per la forma fisica».Leggi su Juventusnews24.com