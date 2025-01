Zonawrestling.net - AEW: Toni Storm getta la maschera, rieccola in versione “Timeless” pronta a distruggere Mariah May

A distanza di sei mesi dal clamoroso epilogo di All In London assisteremo di nuovo ad un match traMay econ in palio il titolo femminile AEW, questa volta con i ruoli invertiti tra campionessa e sfidante. Tutti abbiamo vivo il ricordo della loro rivalità, culminata ad All In, tutti menorientrata qualche mese dopo in una“rookie” che ha dimenticato il proprio passato e guarda ae le altre donne del roster con ammirazione. O meglio, è così cheha fatto credere fino a questa notte, ma al primo confronto conMay ha rivelato di non aver dimenticato nulla e di esserealla sua vendetta.“Non ho dimenticato nulla”si è guadagnata una shot titolata vincendo il Casino Gauntlet match la scorsa settimana a Dynamite e questa notte c’è stato il primo confronto tra lei e la campionessa a Collision Homecoming, show trasmesso dal Daily’s Place.