Ilgiorno.it - “Una via o una piazza dedicata a Nadia Toffa”, la proposta di Forza Italia a Brescia

, 25 gennaio 2025 – Una via o una, la conduttrice delle Iene,na di nascita, morta nell'agosto del 2019. È ladel gruppo diin Consiglio comunale a. “Oltre alla sua carriera professionale,è ricordata per il suo straordinario impegno nel volontariato e la vicinanza alle persone più fragili”, si legge nella richiesta. “La sua lotta contro il tumore cerebrale è stata affrontata con una dignità e unad'animo che hanno ispirato migliaia di persone. Con il libro Fiorire d'inverno. La mia storia, ha condiviso la sua esperienza per dare speranza a chi, come lei, combatteva contro la malattia” è la motivazione della richiesta avanzata daattraverso il capogruppo Paolo Fontana. La malattia e le curesi è spenta nell’agosto del 2019 all’età di 40 anni.