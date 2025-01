Ilfattoquotidiano.it - “Mi sento una me**a, non ce la faccio più”: Senza Cri in lacrime vuole lasciare la scuola di “Amici 24”. Maria De Filippi prova a farla ragionare per trattenerla

Ferma per due puntate del pomeridiano di “diDe” per influenza e, forse, complice un momento di solitudine e abbattimento, la cantautriceCri si è lasciata andare ad un lungo sfogo conDe. L’allieva della, infatti, inha mostrato di voler abbandonare il programma: “Non ce lapiù, miuna, mi dispiace. Non riesco a vedere la luce da nessuna parte, sta andando tutto male”. Pochi attimi prima la cantante avevato alcune canzoni, in vista dell’appuntamento domenicale su Canale 5.Deha cercato di confortareCri che ha continuato a spiegare il suo punto di vista: “Non sto proprio bene, ogni volta succede qualcosa, ci sono sempre problemi tecnici. Non riesco a vivere niente con serenità, misempre io un problema.