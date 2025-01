Iltempo.it - Messina Denaro padre-padrino. Lirio Abbate racconta i diari del boss: l'intervista

Da una parte l'ultimo grandedi Cosa nostra, l'inafferrabilecapace di sfuggire alla giustizia per trent'anni e di domare l'imprevedibilità con la connessione tentacolare della sua organizzazione criminale e con l'attenzione maniacale per i dettagli; dall'altra il, mai rinnegato ma tenuto lontano, che guarda la realtà con lenti deformanti e che la riformula per la figlia Lorenza, l'unica «variabile che mette in crisi l'equazione» insieme alla malattia. Sono queste le due creature che convivono nel ritratto che, cronista di razza e autore di esclusive inchieste su corruzione e mafie, fa di Matteo. Partendo daisegreti, i «libricini» che il nemico pubblico numero uno stesso ha scritto con uno stampatello ordinato e che sono stati poi ritrovati in una perquisizione dopo l'arresto del 16 gennaio 2023, il caporedattore de «la Repubblica» porta alla luce l'uomo e lo stragista che è caduto in trappola solo a causa di un tumore al colon e che, in un flusso instancabile di parole, si èto alla sua primogenita.