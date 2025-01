Ilgiorno.it - I ragazzi sperimentano il mestiere della creatività

Leggi su Ilgiorno.it

Ci saranno occasioni per sperimentare professioni creative legate alla musica e ai giochi di ruolo, per imparare a fare delle proprie passioni un lavoro. Ma anche video-interviste e clip diffuse sui social network, accanto a incontri con gli studenti, per dare aila possibilità di entrare in contatto con realtà produttive del territorio interessate ad assumere giovani. La Brianza guarda alle giovani generazioni e lo fa con le nuove iniziative messe in campo dal progetto “B Young 3 - Network Giovani in Brianza“, che punta a coinvolgere idai 15 ai 34 anni per aiutarli a sviluppare le loro inclinazioni e attitudini, sia nel tempo libero sia nell’attività lavorativa, in un’ottica di inclusione e partecipazione alla vita delle città in cui abitano. Questo anche per rispondere, spiegano dal Comune, "al risultato di un’intervista a cui hanno partecipato in forma anonima 100 giovani studenti del territorio nel 2023" su questi temi.