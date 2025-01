Donnaup.it - Hamburger di broccoli: gustosissimi, sani e ricchi di proprietà benefiche

Leggi su Donnaup.it

die gustosi.Strano ma vero, itecnicamente sono dei fiori che si possono mangiare. Più precisamente sono i fiori della pianta erbacea che va sotto il nome di Brassica oleracea.La loro origine è dall’Asia, ma da noi sono coltivati praticamente da tempo immemorabile, soprattutto nel Meridione.Dal punto di vista nutrizionale, icontengono grosse quantità di vitamina C e di beta-carotene, ovvero la provitamina A (detta anche retinolo). Contengono anche polifenoli e sulforafano, che è una potente sostanza anti età e antiossidante.Ioffrono anche ottime quantità di magnesio, fosforo e ferro; il ferro però non è molto biodisponibile.Come quasi tutte le verdure, isono anche una fonte notevole di fibra, che è importante per un buon transito intestinale e anche per il senso di sazietà, oltre che per un buon assorbimento degli zuccheri.