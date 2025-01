Quotidiano.net - Hamas: errore nei nomi dei prigionieri palestinesi da rilasciare. Media: le soldatesse saranno rilasciate in anticipo

Roma, 25 gennaio 2025 –ha reso noto di aver trovato degli errori in alcunideiche Israele dovrebbeoggi e di essere in contatto con itori per risolvere la questione. Lo scrive Haaretz. Intanto, al Jazeera ha riferito che i veicoli della Croce Rossa si stanno dirigendo dalla Striscia di Gaza al valico di frontiera di Kerem Shalom, nella parte meridionale di Gaza, in vista del previsto rilascio di quattroisraeliane rapite il 7 ottobre del 2023 da, rilascio che dovrebbe avvenire insui tempi stabiliti, stando all’intenzione del gruppo terroristico. Ieri, Israele aveva confermato idelle quattro donne israeliane prese in ostaggio chedaoggi, dopo 477 giorni di prigionia, nel secondo scambio previsto dall'accordo di cessate il fuoco conentrato in vigore domenica scorsa.