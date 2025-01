Oasport.it - Come sta Alexis Pinturault: le condizioni dopo l’infortunio a Kitzbuehel

Leggi su Oasport.it

La Streif è uno straordinario spettacolo e la pista per antonomasia della velocità nello sci alpino, ma le pendenze e la difficoltà del tracciato sono notevoli e spesso ci sono atleti che incappano in brutte cadute e in brutti infortuni in questa gara. Ieri la squadra francese è stata particolarmente colpita esi è fatto male.Il transalpino è stato portato via in elicotterola sua caduta ed è stato vittima di un altro infortunio al ginocchio quasi esattamente un annola rottura del crociato che l’ha tenuto fermo fino all’inizio di questa stagione.ha riportato la federazione francese di sci in una nota stampa, oltre a una vasta contusione,ha riportato la frattura del piatto tibiale e una lesione del menisco mediale. Un infortunio che costringe quindi il transalpino a rinunciare ai Mondiali di sci alpino a Saalbach, in programma dal 4 al 16 febbraio, ma il rischio è che anche il resto della stagione sia a repentaglio.