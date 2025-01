Nerdpool.it - Call of Duty: Black Ops 6 e Call of Duty: Warzone Stagione 2 – Tutto quello da sapere

Leggi su Nerdpool.it

Preparatevi per un aggiornamento rivoluzionario nel mondo diof, con l’arrivo della2. Nuove mappe, armi, modalità e tanto altro sconvolgeranno il panorama di Avalon, offrendo contenuti imperdibili per i fan di Multiplayer, Zombi e.Multiplayer: Mappe e modalità straordinarieCinque nuove mappe: Al lancio, esplorate le mappe Bounty, Dealership e Lifeline Strike. Successivamente, preparatevi per l’azione su Bullet Strike, un treno ad alta velocità, e la classica Grind diOps II.Nuove modalità: Affinate le vostre abilità in Overdrive e sfidate la sorte con loadout casuali in Gun Game. Festeggiate San Valentino con le modalità a tempo limitato Third Wheel Gunfight e Couples Dance Off.Nuove attrezzature: Utilizzate il Perk Slipstream per vantaggi tattici e lo Scorestreak War Machine per devastanti attacchi.