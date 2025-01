Rompipallone.it - Calciomercato Fiorentina, Palladino tenta il Colpani bis: altro colpo in arrivo dal Monza

Leggi su Rompipallone.it

Raffaeleilbis:inper ladal.Ilinvernale entra nella sua fase calda. Mancano nove giorni alla chiusura della sessione e dunque molte dirigenze si affrettano a chiudere i colpi per garantire ai propri allenatori la miglior rosa possibile in vista della seconda parte di stagione. Tra le squadre che lavoreranno molto intensamente negli ultimi giorni ci sarà sicuramente il.I giorni conclusivi delle sessioni disono da sempre i giorni del Condor, i giorni di Adriano Galliani e dunque bisognerà aspettarsi vari movimenti per il club brianzolo in quest’ultima settimana di mercato. Movimenti che, oltre in entrata, potrebbero esserci anche in uscita. Il nome che sembra destinato a salutare i biancorossi è quello di Pablo Mari su cui è forte l’interesse della