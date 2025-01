Liberoquotidiano.it - "Cahill? Faccio scelte importanti da quando ho 13 anni": Sinner in versione bulldozer

Difficile conquistare una finale agli Australian Open. Difficilissimo riconfermarsi dopo 12 mesi. Jhaentato in tre set l'americano Ben Shelton. E si è conquistata la possibilità di sfidare Alexander Zverev - il numero due del mondo - per essere ancora una volta il re di Melbourne. "Sono felicissimo di essere tornato in finale agli Australian Open - ha detto l'azzurro dopo la semifinale -. Ero entrato un po' teso, sono contento per come ho gestito le emozioni. Sono felicissimo di avere un'altra possibilità di lottare per il titolo. La stagione è lunga, cerchiamo di iniziarla alla grande". "Zverev è un grandissimo giocatore. È alla ricerca del suo primo Slam. Sarà una domenica speciale, voglio godermela tutta. Spero che sia un bel match. Non vedo l'ora di giocare", ha aggiunto