Bolletta del gas scorte e fluttuazioni dei prezzi nel mirino L’esperto | Separare i prezzi e alzare il livello di attenzione

“Attualmente, ledi gas in Europa stanno registrando un calo significativo, scendendo intorno al 58-60%. In Italia siamo passati dall’80 di inizio gennaio al 70% odierno”.del gas,nel: “ildi” (CANVA FOTO) – Notizie.comA parlare, in esclusiva per Notizie.com, è Marco Lupo, amministratore e direttore commerciale di Utilities Dimension, delegato Assium Emilia Romagna ed esperto nei settori dell’energia elettrica e del gas naturale.Diverse le questioni sul variegato tavolo dell’energia. Dalledi gas alledeidell’energia che si ripercuotono in, dalla spinta sul nucleare in Italia alle strategia del neo presidente statunitense Donald Trump. Partendo proprio dalle, è emerso che, allo scorso 21 gennaio, l’attualedell’Unione europea è di quasi 8 punti percentuali inferiore aldi riempimento medio.