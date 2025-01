Oasport.it - Basket: è morto Drazen Dalipagic, leggenda del basket slavo. In Italia incantò Udine, Venezia e Verona

25 gennaio 1987. Per chi c’era, quel giorno, all’Arsenale di, fu qualcosa di indimenticabile. Fu quello dei 70 punti di, uno dei tiratori più implacabili e di maggior classe che iljugo, e dell’area slava tutta in generale, abbia mai generato. Oggi quel record Praja lo porta con sé là dove non può essere più richiamato. Ci ha lasciati oggi, a 73 anni, dopo una lunga malattia.A ricordarlo tutti i club che hanno avuto l’onore di avere un tale talento tra le proprie fila: Partizan, Reyer, Real Madrid,e proprio alla fine Stella Rossa, dall’altra parte di Belgrado. Classe 1951, era una macchina da canestri di raro eguale in Europa già fin dai primi anni con il Partizan: a Belgrado rimase dal 1971 al 1980 portandosi a casa due Coppe Korac e trascinando la Yugoslavia all’oro mondiale nelle Filippine nel 1978.