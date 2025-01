Zonawrestling.net - WWE: SNME sarà trasmesso anche via radio su SiriusXM

Leggi su Zonawrestling.net

Il ritorno di Saturday Night’s Main Event lo scorso novembre è stato sicuramente un successo, con oltre 2,3 milioni di spettatori per la NBC. E per la seconda edizione di questo revival, che andrà in onda domani sera, ci sono quindi grandi aspettative, sia in termini di qualità sul ring che di apprezzamento dei fan. Proprio in quest’ottica, secondo le ultime indiscrezioni, la WWE avrebbe stretto un’ulteriore partnership per portare l’evento su un nuovo canale.In onda viaCome riportato da WrestleVotes su X, infatti, la WWE avrebbe siglato un accordo con la prestigiosissima stazioneper trasmetterevia. Una scelta insolita e inaspettata, che però apre le porte del wrestling a un pubblico molto ampio: Sirius infatti conta oltre 30 milioni di abbonati, che avranno quindi la possibilità di seguire il racconto dei match.