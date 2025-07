Vlahovic Juve è scontro totale! I bianconeri non vogliono dare la buonuscita al serbo ed è sul mercato | sarà svenduto? La cifra per cui può lasciare Torino

Svolta clamorosa in casa Juventus: Dusan Vlahovic potrebbe lasciare Torino a una cifra vicina ai 20 milioni di euro, mentre i bianconeri si preparano a una rivoluzione sul mercato. La disputa tra la società e l’attaccante serbo si fa sempre più accesa, con la Juventus decisa a non offrire una buonuscita e a cedere il calciatore a condizioni favorevoli. Ecco cosa c’è dietro questa complicata situazione e quali scenari si prospettano.

