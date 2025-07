Ferrovia Valle Caudina Fratelli d’Italia | Le aree interne si tutelano sempre e non secondo ragioni di convenienza politica

Le aree interne della Valle Caudina continuano a essere trascurate, nonostante il continuo impegno e la richiesta di tutela. La recente comunicazione di Eav, che prevede il ritorno alla ferrovia solo nel 2027, rappresenta un ulteriore schiaffo per le comunità locali. È ora di esigere azioni concrete, superando logiche di convenienza politica che troppo spesso hanno messo in secondo piano il benessere di chi vive queste terre.

Tempo di lettura: 2 minuti "Le aree interne ricevono l'ennesimo schiaffo dalla Regione Campania. Attendiamo ora prese di posizione forti da parte di taluni che, però, sembrano accendersi solo ad orologeria in funzione di mere logiche di convenienza politica". Lo fanno presente dal Coordinamento provinciale di Fratelli d'Italia di Benevento nel prendere atto della nuova data fornita da Eav – ovvero anno 2027 – per la presunta, eventuale e molto ipotetica riapertura alla circolazione della tratta ferroviaria Benevento-Napoli via Valle Caudina.

