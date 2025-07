Castiello | Lavoriamo affinché le normative possano andare incontro alle esigenze dei cittadini per garantire una sicurezza a 360 gradi

Giuseppina Castiello, Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio per i Rapporti con il Parlamento, sottolinea l’importanza di armonizzare normative e esigenze dei cittadini per garantire una sicurezza completa. In un’epoca in cui sostenibilità e sicurezza sono fondamentali, il suo impegno mira a creare un equilibrio che rafforzi la vita sociale e protegga il benessere di tutti. È fondamentale continuare su questa strada, poiché solo così si costruisce una società più forte e resiliente.

Il Giornale d'Italia ha intervistato Giuseppina Castiello, Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio per i Rapporti con il Parlamento: "Importante coniugare la sicurezza e la sostenibilità, principi base della vita sociale per l'intera comunità"

