LIVE Tour de France 2025 tappa di oggi in DIRETTA | quattro corridori in fuga il gruppo si avvicina

Segui in tempo reale l'emozionante tappa odierna del Tour de France 2025! Quattro corridori sono in fuga, mentre il gruppo si avvicina per un duello finale ricco di suspense. Tra sforzi e strategie, ogni secondo conta: la corsa è al suo apice. Non perderti gli aggiornamenti live, clicca qui per vivere l'intensità di questa tappa fino all'ultimo chilometro!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.22 Inizia la Cote Jacques Anquetil (3.6 km al 3.4% di pendenza media). 16.21 La Tudor Pro Cycling Team è nelle prime posizioni del gruppo con Julian Alaphilippe. 16.20 50 chilometri all'arrivo! 16.19 Attenzione perchĂ© sono diversi gli spartitraffico "bassi" da qui fino all'arrivo. Questo potrebbe essere un'insidia maggiore per i corridori. 16.17 Caduta in fondo al gruppo a causa anche di uno spartitraffico al centro della strada. Coinvolti nella caduta Fedorov, Vercher e Kuss. 16.15 Reazione dei quattro fuggitivi che tornano a guadagnare. Il vantaggio dei quattro fuggitivi è tornato a 1? 40? 16.

