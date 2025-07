Si allontana dal villaggio Meditur | trovata morta la 18enne ucraina

Una tragica notizia scuote la comunità: Mariia Buhaiova, giovane ucraina di 18 anni scomparsa da Carovigno, è stata trovata senza vita nel villaggio Meditur. La sua scomparsa aveva suscitato grande preoccupazione e dolore tra amici e familiari. Ancora da chiarire le cause di questa drammatica perdita, che lascia un vuoto incolmabile. La ricerca e le indagini proseguono per fare luce su questa tragica vicenda.

E' stata ritrovata, purtroppo senza vita, la ragazza di 18 anni, ucraina, scomparsa due giorni fa da Carovigno. Mariia Buhaiova da venerdì pomeriggio si era allontanata dal. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Si allontana dal villaggio Meditur: trovata morta la 18enne ucraina

«Ha portato con sé delle pillole, degli antidolorifici e delle forbici». Lo ha raccontato Valeria, compagna di stanza di Mariia Buhaiova, la ragazza di 18 anni scomparsa dal villaggio turistico Meditur di Carovigno, in provincia di Brindisi, dove stava svolgendo un Vai su Facebook

Carovigno, 18enne ucraina scomparsa dal villaggio Meditur: ritrovati passaporto e cellulare in camera