Blocco diesel Euro 5 rinviato al 2026 | salvi 1,3 milioni di veicoli

Ottima notizia per milioni di automobilisti italiani: il blocco dei veicoli diesel Euro 5, previsto per il 2025, è stato ufficialmente posticipato al 2026 grazie a un emendamento approvato nel Dl Infrastrutture. Questo rinvio salva circa 13 milioni di veicoli e permette di affrontare la transizione con maggiore serenità. La decisione rappresenta un passo importante verso un equilibrio tra tutela ambientale e esigenze di mobilità.

Stop posticipato di un anno: decisione ufficiale grazie a un emendamento al Dl Infrastrutture. Il blocco alla circolazione delle auto diesel Euro 5 è stato rinviato di un anno, grazie all'approvazione di un emendamento al decreto legge sulle Infrastrutture. La nuova scadenza passa dal 1° ottobre 2025 al 1° ottobre 2026. Lo stop si applicherà inizialmente solo nelle grandi città, una modifica significativa rispetto alle disposizioni precedenti. Il ministro dei Trasporti e vicepremier Matteo Salvini ha definito la scelta come "un atto di buonsenso", mentre Riccardo Molinari, capogruppo della Lega alla Camera e primo firmatario dell'emendamento, ha ribadito: " Fermare le follie di Bruxelles sull'Euro 5 è una nostra priorità ".

