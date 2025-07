Mediterraneo ogni anno lo sversamento di 600mila tonnellate di idrocarburi

Il Mediterraneo, il nostro mare cuore, si trova quotidianamente sotto attacco: ogni anno vengono sversate 600mila tonnellate di idrocarburi, minacciando ecosistemi e comunità costiere. Con oltre 200 imbarcazioni commerciali e picchi di 300 navi cisterna al giorno, il traffico di petrolio coinvolge oltre 350 milioni di tonnellate annue. È tempo di agire per proteggere questo patrimonio inestimabile, prima che sia troppo tardi.

Ogni anno nel Mediterraneo 600mila tonnellate di idrocarburi; Rifiuti in mare, Wwf: Nel Mediterraneo l'80% è plastica, urge azione; Tonno rosso: un allevamento insostenibile e assurdo.

Ogni anno nel Mediterraneo 600mila tonnellate di idrocarburi - Nelle acque del Mediterraneo si riversano ogni anno 600mila tonnellate di idrocarburi, a cui si aggiungono gli effetti di 27 incidenti gravi avvenuto negli ultimi trent'anni, con 272mila tonnellate di ... Riporta msn.com

Mediterraneo, in acqua 600mila tonnellate di idrocarburi all’anno: Fedagripesca propone un patto per il mare tra sicurezza navale, ambiente e pesca - In occasione della Giornata Internazionale del Mediterraneo, che si celebra l’8 luglio, Confcooperative Fedagripesca punta il dito sulle crescenti pressioni ambientali sul bacino, ... Come scrive ildiariodellavoro.it