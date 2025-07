Avete intenzione di portare in aereo la copra? Il divieto è totale Ecco perché non si può imbarcare questa parte del cocco

Se state pianificando un viaggio in aereo, è fondamentale conoscere le regole sul trasporto di alcuni alimenti. Tra queste, spicca il divieto totale di imbarcare la copra, derivata dal cocco, a causa del rischio di incendio spontaneo. Scopriamo insieme perché questa drupa può rappresentare un pericolo e come rispettare le normative per un volo sicuro e senza intoppi.

Estate, tempo di viaggi e di ripassare le regole. Lo sa bene chi si sposta in aereo e deve fare i conti con cosa mettere o meno nel bagaglio. Il Daily Star ha pubblicato un breve pezzo per dare conto di come ci sia una parte di un frutto (dal punto di vista botanico dovremmio dire ‘drupa’) che non può salire a bordo. Il motivo? Può prendere fuoco spontaneamente. L’ Associazione Internazionale del Trasporto Aereo (IATA), nel suo registro delle merci pericolose, ha inserito le noci di cocco. Ma attenzione, la noce di cocco intera si può portare e va bene sia nel bagaglio a mano che in stiva. Allora cos’è che deve restare a terra? La polpa di cocco essiccata, nota come copra. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Avete intenzione di portare in aereo la copra? Il divieto è totale. Ecco perché non si può imbarcare questa parte del cocco

