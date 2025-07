Francesco Totti e Ilary Blasi i quattro Rolex in affido condiviso Il tribunale | Siano a disposizione di entrambi

Nel cuore della saga tra Francesco Totti e Ilary Blasi, spunta un dettaglio intrigante: l'affido condiviso dei loro quattro Rolex. Una decisione che, sorprendentemente, non riguarda il valore simbolico dei prestigiosi orologi, ma riflette la volontĂ di mantenere un equilibrio e rispetto reciproco. Scopriamo come questa scelta possa rappresentare un nuovo capitolo nel loro percorso di separazione, dimostrando che anche nelle sfide legali, la delicatezza e il rispetto prevalgono.

«Affido condiviso»: spunta questa decisione nella causa di divorzio tra Francesco Totti e Ilary Blasi, ma al contrario di ciò che si potrebbe pensare, non c'entrano nulla i. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Francesco Totti e Ilary Blasi, i quattro Rolex in affido condiviso. Il tribunale: «Siano a disposizione di entrambi»

