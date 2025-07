Cosa dicono i nuovi target dell'Unione europea sul clima per il 2040

I nuovi target dell'Unione Europea per il 2040 rappresentano un passo deciso verso un futuro più sostenibile. Con l’obiettivo di ridurre le emissioni di gas serra del 90% entro questa data, Bruxelles punta a rafforzare la lotta ai cambiamenti climatici, mantenendo al tempo stesso una certa flessibilità attraverso l’uso dei crediti di carbonio internazionali. È una sfida ambiziosa che potrebbe cambiare radicalmente il nostro modo di vivere e di pensare al pianeta. Continua a leggere.

La Commissione europea ha proposto di modificare la normativa Ue sul clima, prevedendo un target intermedio rispetto all'obiettivo di neutralità climatica al 2050, basato sul taglio del 90% delle emissioni di gas serra entro il 2040. Per rendere il percorso più flessibile, Bruxelles ha suggerito il ricorso ai crediti di carbonio da Paesi extra Ue. 🔗 Leggi su Fanpage.it

