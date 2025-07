Famiglia con bimbo disabile sfrattata a Milano | Gli affitti sono più alti del nostro stipendio

Una famiglia milanese con un bambino disabile e altri dieci membri rischia di perdere la propria casa a causa degli affitti troppo elevati, che superano il 249% dello stipendio. Dopo lo sfratto, tra le mura di una città ricca di alloggi vuoti, si nasconde una realtà di inadeguatezza dell’edilizia pubblica. È ora di chiedersi: come possiamo garantire un tetto dignitoso a chi ne ha più bisogno? Continua a leggere.

Due famiglie - dieci persone in tutto, tra cui uno dei cinque minori disabile e un anziano malato - saranno costrette a lasciare la casa dove vivono perché sfrattati dalla proprietà dopo il termine del contratto di locazione, non rinnovato. Il Sicet: "A Milano offerta di edilizia pubblica inadeguata, eppure gli alloggi ci sono ma restano vuoti". 🔗 Leggi su Fanpage.it

