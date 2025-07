Arriva ‘Il mio primo Topolino’

Preparati a vivere un mondo di avventure con "Il mio primo Topolino": la nuova rivista pensata per i piccoli fan, ricca di storie, giochi e sorprese. È l'occasione perfetta per scoprire i personaggi Disney più amati in modo semplice e divertente. I primi due volumi sono disponibili in edicola, fumetteria e su Panini.it: non lasciarti sfuggire questa magica esperienza!

È tempo di vacanze e di divertimento, anche insieme a Paperino, Topolino e tutti gli amici della Banda Disney per i più piccoli: Panini Comics presenta ‘Il mio primo Topolino’, la nuova rivista con Topi e Paperi dedicata ai più piccoli, con storie a fumetti, racconti a lettura facilitata, giochi, quiz e curiosità. I primi due volumi sono disponibili solo con Topolino 3633 e Topolino 3634, in edicola, fumetteria e su Panini.it rispettivamente a partire da mercoledì 9 e 16 luglio. Nel primo numero, cento pagine tra storie coloratissime come ‘Paperino Paperotto e un vaso di guai’ – scritta da Paola Mulazzi per i disegni di Alessandro Barbucci – avventure “mute” come ‘Pluto e il caschetto ribelle’ o ‘Felicità è. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Arriva ‘Il mio primo Topolino’

