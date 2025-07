Tania Bellinetti morta dopo una caduta dal terzo piano il fratello | C' è indifferenza in chi dovrebeb aiutarci L' ex è latitante | cosa non torna

Una tragedia che scuote la comunità e solleva numerosi interrogativi sulla reale responsabilità e sulla presenza di eventuali colpevoli. Mentre il dolore per la perdita di Tania Bellinetti è ancora vivo, emergono dubbi ingombranti su chi avrebbe dovuto proteggerla e perché l'ex 232, latitante, sembri svanito nel nulla. È il momento di fare luce su questa vicenda intricata, affinché giustizia e verità prevalgano.

Nel pomeriggio dell'8 aprile 2025, Tania Bellinetti, 48 anni, madre di due figli e cassiera in un supermercato Coop, è precipitata dal terzo piano del suo appartamento in via Tolstoj, nel. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Tania Bellinetti morta dopo una caduta dal terzo piano, il fratello: «C'è indifferenza in chi dovrebeb aiutarci». L'ex è latitante: cosa non torna

