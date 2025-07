Fine vita Gallo ass Coscioni | Proposta di legge della maggioranza è inadeguata

Filomena Gallo, segretaria nazionale dell’Associazione Luca Coscioni, denuncia le lacune della proposta di legge 232 sulla fine vita, giudicandola inadeguata. Racconta il caso di Libera, una paziente toscana con sclerosi multipla progressiva, che non può accedere al suicidio assistito nonostante abbia tutti i requisiti, a causa della sua paralisi. È necessario un dibattito più aperto e una normativa più umana, perché il diritto alla fine vita deve essere rispettato con dignità e compassione.

Filomena Gallo, segretaria nazionale dell' associazione Luca Coscioni, parla del caso della signora ' Libera ' (nome di fantasia), paziente toscana affetta da sclerosi multipla progressiva, con tutti i requisiti per accedere al suicidio assistito ma che non può autosomministrarsi il farmaco letale perché paralizzata, a margine dell' udienza della Corte Costituzionale sulla legittimità della legge che le impedisce di farsi somministrare il medicinale da un medico. "Libera è una donna che si è sottoposta già alle verifiche previste dalla 'sentenza Cappato' e possiede tutti i requisiti per procedere con l'aiuto alla morte volontaria.