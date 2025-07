Individuato l’autore delle 4 violenze sessuali compiute lungo l’argine del fiume Adige | ha 23 anni

Un nuovo volto si impone tra le ombre di Legnago: un giovane 23enne è stato arrestato a Verona, sospettato di aver compiuto quattro violenze lungo l’argine del fiume Adige. Le autorità stanno approfondendo le indagini per scoprire se sia coinvolto in altri episodi simili. La comunità resta in attesa di chiarezza e giustizia, mentre gli investigatori lavorano senza sosta per fare luce su questa oscura vicenda. Continua a leggere.

