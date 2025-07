La Vela di Calatrava rinasce | da cattedrale nel deserto a simbolo del Giubileo dei Giovani

La Vela di Calatrava, simbolo di sogni e promesse dimenticate, si risveglia a Tor Vergata, pronta a riconquistare il suo ruolo di punto di riferimento per la comunità. Dopo anni di abbandono, questa maestosa struttura si trasforma in un polo vibrante dedicato all’ambiente, allo sport, alla ricerca e alla cultura, incarnando una rinascita che guarda al futuro. Alta 75 metri, in...

Ha dominato per anni il paesaggio di Tor Vergata come un gigante addormentato, simbolo di promesse tradite e progetti abbandonati. Oggi, la Vela di Calatrava torna a vivere, dopo un lungo passato di degrado e sprechi pubblici, e lo fa con una nuova anima: non più un’opera incompiuta, ma un polo rigenerato che guarda al futuro, tra ambiente, sport, ricerca e cultura. Da scandalo urbanistico a spazio restituito alla città. Alta 75 metri, in acciaio e cemento, la Vela porta la firma dell’archistar Santiago Calatrava. Doveva essere il cuore della “Città dello Sport” in occasione dei Mondiali di Nuoto 2009. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - La Vela di Calatrava rinasce: da cattedrale nel deserto a simbolo del Giubileo dei Giovani

In questa notizia si parla di: vela - calatrava - simbolo - rinasce

Vela di Calatrava pronta a giugno per il Giubileo dei giovani, ma ecco a cosa serviva - La Vela di Calatrava, pronta per giugno, si prepara a ospitare il Giubileo dei Giovani 2025. Destinata ad accogliere eventi tra il 28 giugno e il 3 agosto, l'opera incompiuta di Tor Vergata potrebbe essere finalmente completata.

La SIA premiata dall’OICE con il progetto Vela di Calatrava Siamo orgogliosi di annunciare che il progetto di riqualificazione della Vela di Calatrava realizzato da La SIA SpA, parte di Mare Group, è stato premiato come vincitore nella categoria B11 – Progett Vai su Facebook

La Vela di Calatrava rinasce: l'opera incompiuta riqualificata per il Giubileo dei Giovani; Roma restituisce alla città la Vela di Calatrava: da simbolo d’incompiutezza a cuore pulsante del Giubileo dei Giovani; Giubileo 2025, inaugurata la nuova Vela di Calatrava: “Simbolo di rinascita”.

La Vela di Calatrava rinasce: l'opera incompiuta riqualificata per il Giubileo dei Giovani - Dopo anni di degrado, riapre al pubblico l’imponente struttura trasformata in uno spazio dedicato a sostenibilità, ricerca, cultura e attività sportive ... Lo riporta romatoday.it

Giubileo, Vela di Calatrava riqualificata: l'inaugurazione - Un imponente spettacolo di luci calde sulla Vela e fredde sull'auditorium, accompagnato dalle note solenni di Richard Strauss, ha concluso la cerimonia di inaugurazione della riqualificazione della Ve ... Si legge su tg24.sky.it