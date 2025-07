Tifosi del Napoli aggrediti a Parma 15 ultras perquisiti

Un episodio di violenza scuote il mondo del calcio: 15 ultras napoletani sono stati sottoposti a perquisizioni a Parma, tra cui un minorenne. Le indagini, coordinate dalle autorità, mirano a fare luce sulle cause e le responsabilità di un'aggressione avvenuta il 23 maggio scorso. La sicurezza negli stadi e il rispetto delle regole rimangono priorità fondamentali, ma quanto accaduto solleva interrogativi sulla gestione della passione sportiva e la prevenzione della violenza.

Tempo di lettura: 2 minuti Quindici perquisizioni a carico di altrettanti giovani (tra cui un minorenne), indagati per rissa, lesioni aggravate, tentata violenza privata aggravata e porto abusivo di oggetti atti ad offendere. Sono state eseguite dalla Polizia a Parma nell’ambito di indagini della Procura di Parma e della Procura per i minorenni di Bologna, relative all’agguato del 23 maggio, quando un gruppo nutrito di tifosi partenopei si è radunato in Piazza Garibaldi, nel centro della città emiliana, per festeggiare la vittoria dello scudetto. Nel corso della serata 20-30 giovani completamente vestiti di nero, con il volto travisato, hanno aggredito i sostenitori del Napoli e tra le vittime c’erano anche famiglie con minori. 🔗 Leggi su Anteprima24.it