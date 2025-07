TranscribeGlass abbiamo provato gli occhiali intelligenti che trascrivono le conversazioni

Scopri TranscribeGlass, gli occhiali intelligenti che rivoluzionano il modo di comunicare: trascrivono e sottotitolano le conversazioni in tempo reale, offrendo una nuova dimensione di comprensione. Immagina poter tradurre immediatamente ciò che dice il tuo interlocutore e, presto, percepire anche le sue emozioni. Una tecnologia che promette di abbattere barriere e arricchire ogni dialogo, rendendolo più accessibile e coinvolgente come mai prima d’ora.

