A San Lorenzo Maggiore arriva Enzo Paolo Turchi

A San Lorenzo Maggiore, l'estate si anima con incontri di grande rilievo grazie alla rassegna “Frammenti di speranza, racconti e riflessioni di storie”. Un’occasione unica per scoprire personalità di livello nazionale provenienti dal mondo dello spettacolo, dell’arte e del giornalismo. Il prossimo appuntamento promette emozioni autentiche: l’intervista con Enzo Paolo Turchi, prevista per Sabato 2 Agosto. Non perdete questa straordinaria opportunità di ascoltare e vivere storie che ispirano.

Tempo di lettura: 2 minuti Non si ferma nemmeno in estate la rassegna ''Frammenti di speranza, racconti e riflessioni di storie''. San Lorenzo Maggiore sta diventando un importante centro di incontro con tante personalità di caratura nazionale provenienti dal mondo dello spettacolo, dell'arte e del giornalismo che fanno tappa nel borgo sannita. Prossimo appuntamento sarà l'intervista con Enzo Paolo Turchi, in programma Sabato 2 Agosto alle ore 21.00 in Piazza Antinora. Come per ogni incontro, anche il coreografo e volto televisivo di lunga fama, sarà intervistato dall'autore televisivo Gabriele Di Marzo.

