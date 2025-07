Marini torna a correre dopo l' infortunio | rientrerà nel GP Germania al Sachsenring

Il pilota della Honda torna in sella dopo le tre gare di stop per la caduta durante i test per la 8 Ore di Suzuka. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Marini torna a correre dopo l'infortunio: rientrerà nel GP Germania al Sachsenring

In questa notizia si parla di: torna - marini - correre - infortunio

Beautiful torna a Capri: Valeria Marini guest star nelle nuove puntate italiane - La celebre soap opera "Beautiful" torna a incantare il pubblico italiano, scegliendo la magica Capri come sfondo per le nuove puntate.

«Hai una motosega? Dobbiamo correre ad Hunt. C’è un’alluvione» Vai su Facebook

Marini torna a correre dopo l'infortunio: rientrerà nel GP Germania al Sachsenring; MotoGP 2025. GP di Germania. Luca Marini torna in pista al Sachsenring; MotoGP | GP Germania, Luca Marini torna a correre.

Marini torna a correre dopo l'infortunio: rientrerà nel GP Germania al Sachsenring - Il pilota della Honda torna in sella dopo le tre gare di stop per la caduta durante i test per la 8 Ore di Suzuka ... gazzetta.it scrive

Ufficiale, Marini torna al Sachsenring: “Non al 100%, ma voglio ritrovare il mio ritmo” - Le parole di Luca Marini e Joan Mir in vista dell'appuntamento MotoGP del Sachsenring, dove il #10 tornerà in pista dopo tre weekend di stop ... Lo riporta formulapassion.it