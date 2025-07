Colle Val d’Elsa candidata a capitale della cultura 2028 | l’annuncio ufficiale

Colle Val d’Elsa si prepara a brillare come possibile Capitale Italiana della Cultura 2028, entrando ufficialmente nella corsa per questo prestigioso riconoscimento. Il Ministero della Cultura ha annunciato i 25 comuni partecipanti, tra cui la nostra città, che dimostra così il suo spirito innovativo e l’impegno nel valorizzare il patrimonio culturale. È un passo importante che conferma il dinamismo dei territori e la volontà di investire nella cultura come motore di crescita e identità.

Colle Val d’Elsa, 8 luglio 2025 – Colle Val d’Elsa è ufficialmente candidata a Capitale Italiana della Cultura 2028. La città è dunque in corsa per il titolo. A renderlo noto è il Ministero della Cultura, che ha annunciato i 25 Comuni italiani che hanno manifestato interesse, rispondendo all’avviso pubblico lanciato per l’anno 2028. «Un primo passo importante che conferma il dinamismo dei territori e la volontà di investire nella cultura come strumento di sviluppo sostenibile, coesione sociale e rigenerazione urbana», così viene dichiarato dal ministero. In Toscana, insieme a Colle, anche Fiesole e Massa hanno presentato la loro candidatura. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Colle Val d’Elsa candidata a capitale della cultura 2028: l’annuncio ufficiale

